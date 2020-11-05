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    Rusya’daki siyasetçilerden ABD seçimleri yorumları: Renkli devrim bumerangı sahibine geri dönüyor

    © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202011051043165778-rusyadaki-siyasetcilerden-abd-secimleri-yorumlari-renkli-devrim-bumerangi-sahibine-geri-donuyor/

    ABD seçimleriyle ilgili yorumda bulunan Adil Rusya Partisi lideri Sergey Mironov, ABD’nin renkli devrim bumerangının sahibine döndüğünü ifade etti. Rus vekil Slutskiy, Rusya-ABD ilişkileri için bir değişiklik beklenemeyeceğini, Rus senatör Kosaçev ise Washington’ın aklıselim politikaya dönme vaktinin geldiğini belirtti.

    Donald Trump ve Joe Biden’ın başkanlık için yarıştığı ABD’deki seçimlerde oy sayımına devam ediliyor. Rusya ve tüm dünyanın gözü, şimdiye kadarki en yüksek katılım oranının görüldüğü ve Trump’ın hile iddiasının damgasını vurduğu seçimlere çevrilmiş durumda.

    Adil Rusya Partisi lideri Sergey Mironov bir bölünme olduğu ve durumun uzun süre yatışmayacağını düşündüğünü belirtti. Mironov, Trump da kazansa Biden da kazansa kendi ulusal çıkarlarını güdeceğini ifade etti.

    Mironov, ayrıca “Çok şaşırtıcı bir şey görüyoruz. Görünüşe göre, ABD’nin daha önce başka ülkelerde başlattığı renkli devrim bumerangı geri dönüyor. Başkanlık seçimlerinin açıklanmasından sonra birilerinin bu basit renkli devrim tekniklerini ABD içinde kullanmak isteyebileceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

    Novikov: Kim kazanırsa kazansın, ABD’liler tarafından meşru olarak görülmeyecek

    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekili Vyaçeslav Novikov, seçimlerle ilgili “Sonuçlar ABD için görülenin en kötüsü. İki aday da zafer ilan etti, Trump ayrıca çok sayıda usulsüzlük iddiasında bulundu. Bu seçimlerin kesinlikle meşru bir sonucu olmayacak. Mahkemede kim kazanırsa kazansın, ABD’lilerin yarısı onu meşru başkan olarak görmeyecek” yorumunu yaptı.

    Puşkov: Ölü canların mı gerçek seçmenlerin mi oy kullandığını kontrol etmek çok zor

    Rus Senatör Aleksey Puşkov, “ABD’deki seçimler çok büyük kuşku yaratıyor. Sadece gözlemciler için değil, daha önemlisi ABD’lilerin büyük kısmı için de durum böyle. En büyük sorun ise ölü canların değil de gerçek seçmenlerin oy kullandığının ne derece doğru olduğunun kontrol edilmesinin çok zor olduğu posta ile oy kullanma şekli. Diğer yandan posta ile alınan oylar seçim birimlerindeki oylamadan sonra sayılacak” dedi.

    Slutskiy: Rusya-ABD ilişkileri için bir değişiklik bekleyemeyiz

    Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, “ABD’deki ‘başkanlık seçimleri’ isimli şov bitmedi. Donald Trump’ın zaferini ilan etmesi ve oyların sayımına son verilmesi çağrısına rağmen devam ediyor. Rakibi Joe Biden da Beyaz Saray’da oturacak bir sonraki kişinin kendisi olacağından emin olduğunu ifade etti. Rusya-ABD ilişkilerine gelince, adaylardan hangisi kazanırsa kazansın hiçbir değişiklik bekleyemeyiz. Bu çok talihsiz bir durum” ifadelerini kullandı.

    Jirinovskiy: Biden çok oy alabilir, ancak kazanan yine de Trump olacak, çünkü seleflerinden çok daha fazlasını yaptı

    Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy ise “Biden çok oy alabilir, ancak Donald Trump yine de kazanan olacak zira ABD’liler için kendisinden önceki diğer tüm başkanlardan daha fazlasını yaptı. İnsanlar ülkeyi saran anarşiden bıktı. ABD şu an Rusya’da 400 yıl önce yaşanan pogromlar, şiddet ve karışıklığı yaşıyor” dedi.

    Jirinovskiy, ayrıca ABD’lilerin Biden’ın sağlık sorunları olduğunu düşündüğünü ifade etti.

    Kosaçev: ABD’nin aklıselim politikaya dönme vakti geldi

    Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Komitesi’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise “Mağlup tarafın dışarıdan müdahale iddialarına ihtiyaç duymayacağı her belirlilik Rusya’nın yararına. ABD’nin aklıselim politikaya dönmesinin vakti geldi” ifadelerini kullandı.

    Hiçbir zaman ikna edici biçimde kanıtlanmayan ancak Trump’a sürekli saldırmak için yeterli olan Rusya müdahalesi konusunun, 2016 seçimlerinden beri Amerikan gerçeklerinin merkezinde olduğunu belirten Kosaçev, “Ancak bu kez dış faktör aynı rolü oynayamayacak gibi görünüyor. Bu da başkanlık yarışının kazananı ya da kaybedeninin seçim sonuçlarıyla ilgili sadece ülke içindeki nedenlerden bahsetmek zorunda kalacağı anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

    Zyuganov: ABD’de her zamankinden daha fazla bir bölünme var

    Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov, “ABD her zamankinden daha fazla bölünmüş durumda. Durum çok endişe verici. Kaybettiğini gören Biden kitlesel çalkantı çağrısı yapabilir. Durum kızışıyor” dedi.

    Zyuganov, Biden’ın Rusya’ya karşı Trump’tan daha agresif olacağını ifade etti.

    Etiketler:
    Joe Biden, Donald Trump, ABD seçimleri, Seçim, ABD, Rusya
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