Rusya'da 19 bin 404 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 404 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 712 bin 858 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 255'i Moskova'da olmak üzere, 19 bin 404 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Böylece, Rusya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 712 bin 858'e ulaştı.

Son 24 saatte 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 29 bin 509'a yükseldi.

Rusya'da gün içinde taburcu edilen 12 bin 238 hasta ile iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 279 bin 169 oldu.

Ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen vakaların 5 bin 255'i başkent Moskova'da, 588'i Moskova bölgesinde, bin 93'ü St. Petersburg'da, 422'si Nijniy Novgorod bölgesinde, 377'si Arhangelsk bölgesi, 312'si Krasnoyarsk bölgesi, 311'i Rostov bölgesi ve 303 Varonej bölgesinde görülürken, diğer bölgelerdeki vaka sayıları 300'ün altında kaldı.