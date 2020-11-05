Kremlin’den Kovid-19 açıklaması: Durum kontrol altında

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da koronavirüsün yayılım tablosunun endişe verici olduğunu, ancak durumun kontrol altında tutulduğunu söyledi. Peskov durumun kontrol altında olmasını, daha önce sağlık sisteminin bölgesel ve ulusal düzeyde seferber edilmiş olmasıyla ilişkilendirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da vaka sayılarının günlerdir artıyor olmasına rağmen ülkede pandemiyle ilgili durumun kontrol altında olduğu mesajını verdi.

Kremlin Sözcüsü açıklamasında, bazı bölgelerde durumun kontrol altında tutulması aşamasında aksaklıklar yaşandığına da değindi. Peskov, "Devlet Başkanı (Vladimir Putin) da bu konuda bilgi sahibi. Bu tür sıkıntılara karşı acil müdahale sistemi kuruldu" dedi.

‘Nasıl ilerleyeceğine dair doğru bir tahminde bulunmak imkansız’

Kremlin’e vaka artış oranıyla ilgili ileriye dönük ne gibi tahminler iletildiği sorusuna istinaden ise Peskov, duruma dair doğru bir tahminde bulunmanın mümkün olmayacağını söyledi.

‘En kötüsüne hazırlıklı olacağız’

En kötü senaryo ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Kremlin Sözcüsü, durumun endişe verici olmaya devam ettiğini, bu nedenle virüsü yenmek için sistematik bir seferberliğin şart olduğunu kaydetti.

Rusya’nın koronavirüsle mücadelesini öncelikle bahar aylarında vakaların arttığı dönemde alınan dersler üstünden şekillendirdiğini belirten Peskov, diğer devletlerin uyguladıkları önlemleri de dikkate aldıklarını aktardı.

İki gündür üst üste 19 binin üstünde yeni vaka

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden gelen bilgiye göre ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 404 arttı. Son bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 292.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 712 bin 858 kişi koronavirüse yakalandı, 29 bin 509 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Ülkede salgının en çok görüldüğü yer başkent Moskova'da ise bir gün içinde 5 bin 255 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.