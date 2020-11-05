Rus Dışişleri'nden vatandaşlarına 'zorunlu olmadıkça yurtdışına seyahat etmeyin' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya vatandaşlarına koronavirüs pandemisi stabil hale gelene kadar zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Haftalık basın toplantısına koronavirüs pandemisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Zaharova, salgının dünya genelinde giderek kötü hale geldiğine ve geçen hafta 4 milyon rakamıyla pandeminin başından bu yana bir haftada görülen en yüksek vakasının kaydedildiğine dikkat çekti.

Dünyada oluşan mevcut salgın durumu nedeniyle Rusya vatandaşlarına zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerini daha ileri bir tarihe erteleme çağrısında bulundu.

Rusya Halk Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, hafta başında yaptığı açıklamada yurt dışından yeni tip koronavirüsle enfekte olmuş biçimde dönenlerin yüzde 90'ının Türkiye’den geldiğini söylemişti.

Popova’nın açıklamasının ardından Rusya’nın Türkiye uçuşlarını azaltacağı iddiaları ortaya atılmış ancak söz konusu iddialar resmi makamlarca doğrulanmamıştı.