Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Libya temsilcileriyle görüştü

Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un, Libyalı tarafların temsilcileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, telefon görüşmelerinin Libyalı tarafların girişimiyle gerçekleştiği bildirildi.

Bogdanov’un görüştüğü isimlerin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya’nın doğusundaki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Huveyc ve Libya Temsilciler Meclisi Danışmanı Abdülbaset Badri olduğu kaydedildi.

Görüşmeler sırasında, Rusya-Libya ilişkilerinin geleceği ele alındı.

Bogdanov’un, Rusya’nın Libyalı taraflar arasında ülkenin birliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlamaya yönelik sürdürülebilir ve kapsayıcı diyalog inşa etme çabalarına desteğini teyit ettiği aktarıldı.