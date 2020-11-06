Zaharova: Rusya, İran ve Türkiye üçlüsü, Astana formatının bir sonraki görüşmesi için gündemleri hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın İran ve Türkiye ile birlikte, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Suriye konulu Astana formatındaki uluslararası üst düzey görüşmelerin gündemini hazırladığını belirtti.

Zaharova, Rusya’nın Suriye'deki krizin çözümünde etkinliği kanıtlanmış Astana formatının korunmasından yana olduğunu belirterek, bu sürecin üç garantör ülkesinin elde ettiği etkileşim düzeyine büyük önem verdiğini kaydetti.

Pandeminin yeni dalgasıyla bağlantılı olarak, Suriye konulu 15. garantörler toplantısının tarihinin ileriye alınması zorunluluğuna vurgu yapan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

“Ortaklarla birlikte, Astana toplantılarını sadece yeni konularla değil, aynı zamanda mevcut sorunların üstesinden gelme imkanlarını da tartışarak nasıl doldurabileceğimizi düşünmek ve böylece toplantının içeriğini sadece zengin değil, aynı zamanda etkili ve yapıcı hale getirmek için de bu zorunlu duraklamadan yararlanmaya çalışıyoruz.”

Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana formatında düzenlenen bir önceki üst düzey toplantısı 10-11 Aralık 2019 tarihlerinde Kazakistan'ın başkentinde gerçekleşmişti. Bu yılın mart ayı için planlanan bir sonraki toplantı, pandemi nedeniyle ertelenmişti.