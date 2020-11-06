Rusya Dışişleri, ABD’nin Kıbrıs’a dayattığı, 'Rus gemileri koşulunu' değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un işbirliğinin bir koşulu olarak diğer ülkelerin Rusya ile etkileşimini sınırlandırmasının yeni olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Washington'un Kıbrıs'ın Rus savaş gemilerini limanlarına kabul etmeye devam etmesinden memnun olmadığını belirtmiş ve Lefkoşa’nın bu durumu reddetmesinin ABD'yle savunma alanındaki işbirliğini genişletmesine imkan tanıyacağını kaydetmişti.

Cooper’in sözlerini yorumlayan Zaharova, Washington’un işbirliğinin bir koşulu olarak diğer ülkelerin Rusya ile etkileşimini sınırlandırması talebinin Moskova için yeni bir durum olmadığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaklaşım, herhangi bir devletin bağımsız bir dış politika yürütme konusundaki vazgeçilemez hakkına aykırıdır. Bildiğiniz gibi diğer ilkelere bağlıyız. Ortaklarla ikili bağların gelişimini asla üçüncü ülkelerle ilişkilerinin niteliğiyle ilişkilendirmiyoruz. Başkalarını ‘ya biz ya da ABD’ şeklindeki yapay tercihe zorlamıyoruz. Gerçek eşitliğe dayalı egemen bir haktan bahsettiğimiz gerçeğinden hareket ediyoruz. Zorlama yoluyla diyaloğu reddediyoruz.”

Zaharova ayrıca, Rusya’nın Kıbrıs makamlarının çok vektörlü bir dış politika rotası ve Rusya ile karşılıklı yararlı işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki tutumunu koruyacağından emin olduğunu kaydetti.