Narışkin, Putin'le istihbarat bilgileri üzerinde nasıl çalıştıklarını anlattı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, geçmişte dış istihbaratta görev yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu mesleğin inceliklerini ve özelliklerini bildiğini, sunulan istihbarat üzerinde Rus liderle çalışmanın büyük zevk olduğunu ifade etti.

Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'e verdiği röportajda Narışkin şunları söyledi: "Putin istihbarat bilgileri üzerinde çok dikkatli bir şekilde çalışıyor. Bir profesyonel gibi çalışıyor, hangi bilginin ne değer taşıdığını anlıyor, notlar alıyor. Bu notlar üzerinde çalışıyor, bir şeyleri netliğe kavuşturuyoruz, kendisinin sorularını yanıtlıyoruz. Elbette ki bu işin incelikleri ve özelliklerini bilen bir devlet başkanı ile çalışmak büyük zevk."

Narışkin, SVR’nin haftasonu ve bayram günü dinlemeden Putin'e devamlı bilgi aktardığını, zira Antartika hariç tüm kıtalardan bilgi geldiğini ifade etti.

Narışkin, "Elbette edindiğimiz bilgileri çok titizlikle ve detaylı bir şekilde analiz ediyor ve devlet başkanına en önemlilerini sunuyoruz. Tüm Dış İstihbarat Servisi raporları, tüm belgeler şahsına sunuluyor" dedi.

Putin, Leningrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1975 yılında KGB’de çalışmaya başladı. 1985-1990’lı yıllarda Doğu Almanya’da dış istihbarat görevi yaptı. Putin 1991 yılında da KGB’den ayrıldı.