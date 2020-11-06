Narışkin: Batı, bir Rus muhalifi 'ses getirecek kurban' yaparak Rusya'daki protesto hareketini canlandırmayı planladı

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, yaklaşık bir yıl önce Batılı istihbarat servislerinin Rusya'da 'nesli tükenen' protesto hareketini yeniden canlandırmak için Rus muhalefet liderlerinden birini 'ses getirecek kurban' olarak kullanmayı istişare ettiğini söyledi.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'e röportaj veren Narışkin, SVR'nin Batılı istihbarat servislerinin muhalif lider Aleksey Navalnıy vakasındaki dahline ilişkin doğrulanmış kanıtlara olmadığını ancak Batılı ülkelerin Rusya muhalefetini ayağa kaldırmak için çeşitli planlar yaptığını anlattı.

Bu bilgiyi ilk kez paylaştığını kaydeden Narışkin, "Yaklaşık bir yıl önce elde ettiğimiz doğrulanmış istihbarata göre NATO ülkeleri topraklarında, bunun Almanya olmadığını hemen söyleyeyim, istihbarat servislerinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Rusya'da bitme noktasına protesto hareketini nasıl destekleyeceklerini ve canlandıracaklarını konuştular" dedi.

Seçeneklerden, mekanizmalardan biri olarak 'ses getirecek kurban' planının ciddi şekilde ele alındığını kaydeden Narışkin, üstelik 'ses getirecek kurbanın' her şeye rağmen muhalefet liderlerinden biri olması üzerinde durulduğunu aktardı.

SVR'nin herhangi bir kurbanın belirlendiğine dair istihbarata sahip olmadığını da anlatan Narışkin, "Ancak maalesef Batılı rakiplerimizin zaman zaman bu tür araçları kullandığı bir gerçek. Eski Yugoslavya ve Ukrayna'da aynısı yapmışlardı" diye ekledi.

20 Ağustos'ta Navalnıy, Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuştu.