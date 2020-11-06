Putin, Güvenlik Konseyi ile bir araya geldi: Dağlık Karabağ ve salgınla ilgili durum görüşüldü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile ülkenin bölgelerinde salgınla mücadeleyi ve Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü.

Peskov, Putin’in Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmede Dağlık Karabağ’daki durum ve krizin çözümüne yönelik çabalar konusunda fikir paylaşımının yapıldığını belirten Peskov, “Bununla birlikte koronavirüs salgınıyla ilgili durum konusunda detaylı bir görüşme yapıldı. Bu esnada ek mali destek gösterilmesine yönelik daha önce alınan tedbirler göz önünde bulundurularak, Rusya’nın bölgelerindeki durum üzerinde duruldu” ifadelerini kullandı.

Peskov’a göre, toplantıda ayrıca Rusya’nın sosyo-ekonomik gelişimiyle ilgili meseleler ele alındı.

Toplantıda yer alan isimler ise Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov'du.