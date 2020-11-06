Narışkin, Ortadoğu'dan Karabağ'a giden militanlara ilişkin kesin verileri nasıl elde ettiklerini açıkladı

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'e röportaj veren Narışkin, SVR'nin Suriye de dahil Ortadoğu'daki militanların Dağlık Karabağ'daki çatışmalara katıldığına dair kesin verilere sahip olduğunu anlattı.

Narışkin, "Bu verileri bir dizi ülkeden, çeşitli kaynaklardan ve Ortadoğu'daki partnerlerimizden, partner istihbarat servislerinden elde ediyoruz" dedi.

27 Eylül'de yeniden alevlenen Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Ortadoğu ülkelerinden militanların gönderildiği belirtilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'a gönderilen militanların sayısının 2 bine yaklaştığını söylemişti.

Türkiye ve Azerbaycan, Azeri ordusuna destek amacıyla Ortadoğu'dan Dağlık Karabağ'a militan transfer edildiği iddialarını kesin dille reddediyor.