Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Rusya’da Kovid-19 ile ilgili durum ciddi

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Rusya’da Kovid-19 ile ilgili durumun genel olarak ciddi olduğunu söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da yeni tip koronavürüs (Kovid-19) ile ilgili durumun genel olarak gergin ve bazı bölgelerde oldukça ciddi olduğunu belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Popova, “Bugün itibariyle, elbette, durum oldukça gergin, bazı bölgelerde ciddi ve hızlı artış sürüyor” ifadesini kullandı.

Popova, artış hızının durdurulması için kurallara uyulması gerektiğine vurgu yaparak, maske takılması, ellerin ve etraftaki tüm yüzeylerin temiz tutulması ve gerekmedikçe halka açık yerlere gidilmemesi gerektiğini kaydetti.