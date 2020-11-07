Rusya'da Hizb-ut Tahrir terör örgütüne ait bir hücre çökertildi

FSB’den yapılan açıklamada, hedefleri arasında ‘dünya halifeliği’ kurmak ve hükümeti zor kullanarak devirmek olan 5 militanın gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Düzenledikleri gizli toplantılarda Tataristan Cumhuriyeti sakinleri arasında terörist ideolojiyi yayarak, Müslümanları saflarına katma faaliyetleri yürüttüler” denildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç faaliyetlerinde kullandıkları propaganda malzemeleri, telefonlar ve elektronik cihazlar ele geçirildi.

Şüphelilerin sevkedildikleri Kazan Vahitovskiy Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kazan Vahitovsky Bölge Mahkemesi, aralarından birinin organizatör olduğu düşünülen beş kişinin önleyici tedbir olarak tutuklanmalarına karar verdi. Şüpheliler 30 Aralık’a kadar tutuklu kalacak.”

Mahkemeye göre, organizatör olduğu tahmin edilen ve Tataristan’ın Pestreçinskiy bölgesinde ikamet eden 1988 doğumlu şüpheli, 2015 yılından bu yana ‘Hizb ut Tahrir el-İslami’ye bağlı olarak, Kazan’da örgütün bölgesel yapısının faaliyetlerini organize etti.

Rusya ve diğer birçok ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Hizb-ut Tahrir el-İslami’nin amacının, Müslüman olmayan hükümetleri ortadan kaldırıp tüm dünyada bir halifelik ilan ederek, şeriat yönetimini hâkim kılmak olduğu belirtiliyor.