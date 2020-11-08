Rus NTV televizyonunun sunucusu, Moskova bölgesindeki uçak kazasında hayatını kaybetti

NTV televizyonuna göre, Cessna marka hafif motorlu özel uçak Moskova bölgesinde sert iniş nedeniyle yere çakıldı. Kazada, Aleksandr Koltovoy ve karısı hayatını kaybetti.

NTV’den yapılan açıklamada, “Kanalımız bünyesinde ‘DNA’ ve ‘Yıldızlar Birleşti’ programlarını sunan meslektaşımız Aleksandr Koltoyov ve eşinin, bugün Moskova bölgesinde meydana gelen trajik uçak kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini üzülerek teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

После падения самолет загорелся, шансов выжить у людей не было pic.twitter.com/iC8VVQcFZJ — НТВ (@ntvru) November 7, 2020

​Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Ramenskiy bölgesindeki Myaçkovo havaalanından Rıbinsk'e uçan Cessna marka hafif motorlu uçağın Lubertsiy kent bölgesine bağlı Çkalovsk köyü yakınlarındaki bir tarlaya sert iniş yaptığı ve yere çakıldıktan sonra alev aldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, kazanın motor arızasından kaynaklanmış olabileceği, olayla ilgili araştırmaların sürdüğü ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, kazayla ilgili olarak ‘Hava taşımacılığının güvenliği ve işletme kurallarının ihlali’ maddesinden soruşturma başlattı.