Rusya'da üst üste üçüncü gün 20 binden fazla Kovid-19 vakası açıklandı

Koronavirüs vakalarında artış görülen ülkelerden Rusya'da cuma günü 20 bin 582 vakayla bir gündeki en yüksek rakamın kayda geçmesinin ardından, bugün son 24 saatte 20 bin 498 vaka görüldüğü belirtildi.

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinin verilerine göre ülkede son 24 saatte 20 bin 498 vaka tespit edildi. Moskova'da 5751, Saint Petersburg'da 1331, Moskova Bölgesi'nde 644 kişi hastalığa yakalandı.

Üst üste üçüncü gün 20 binden fazla vaka kaydedilen Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 774 bin 334'e ulaştı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 286 artarak 30 bin 357'ye yükseldi.

Rusya'da koronavirüsü yenenlere ise son 24 saatte 11 bin 492 kişi dahil oldu. İyileşenlerin sayısı toplamda 1 milyon 324 bin 419 oldu.

Ülkede yaklaşık 65 milyon test yapılırken şu anda 421 bin kişi gözetim altında tutuluyor.