Gorbaçov: Biden Başkan Yardımcısı görevindeyken Rusya ve ABD ilerlemeyi başarmıştı

Sputnik’e konuşan Gorbaçov, o zamanlar Biden ile yaptığı görüşmeyi hatırlayarak, kendisinin Başkan Yardımcısı görevindeyken Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde ilerleme sağlandığını, özellikle de Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) imzalandığını ifade etti.

Gorbaçov, Biden ile o zaman yaptığı görüşmeyi şöyle anımsadı:

“Mart 2009'da (ABD) Başkan Yardımcısı Biden ile yaptığım görüşmeyi hatırlıyorum. O zamanlar o ve Başkan (Barack) Obama daha yeni görevlerine başlamışlardı. Onunla yaptığımız görüşme ciddi ve kapsamlıydı. Her şeyden önce elbette ki Rus-Amerikan ilişkilerini ele almıştık. Sonra Başkan (Obama) da görüşmeye katıldı. O zamanlar bir şeyleri başarmış olduğumuzu söylemeliyim, özellikle de START-3 anlaşması. Şimdi ise durum daha farklı.”

‘Biden'ın ABD ile Rusya arasındaki güvenin öneminin bilincinde olduğunu umarım’

ABD'de başkanlık yarışında zaferini ilan eden Joe Biden’in ABD ile Rusya arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesinin öneminin bilincinde olduğunu umduğunu söyleyen Gorbaçov, Rusya yönetiminin de bu konuda ciddi bir diyaloğa hazır olduğunun altını çizdi.

Gorbaçov, “Ülkelerimizin arasındaki güven yeniden tesis edilmelidir. Seçilmiş Başkanın bunun öneminin farkında olduğunu umuyorum ve Rusya yönetiminin de ciddi bir diyaloğa hazır olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.