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    Sputnik V, koronavirüs aşısı, Rusya

    RDIF ve Gamaleya Araştırma Merkezi, sosyal medyada Sputnik V aşısını anlatacak

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202011091043188610-rdif-ve-gamaleya-arastirma-merkezi-sosyal-medyada-sputnik-v-asisini-anlatacak/

    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, sosyal medyada dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V hakkında en güvenilir ve güncel bilgilerin verileceği bir kampanya başlatıyor.

    RDIF’ten yapılan açıklamaya göre, aşıyı geliştiren Gamelaya Araştırma Merkezi ile birlikte sosyal medyada bilgilendirme amaçlı bir kampanya yürüteceklerini duyurdu.

    #SputnikV hashtag’i ile yürütülecek kampanyada kullanıcılar çeşitli ülkelerde klinik araştırmaların gidişatı, üretimi ve aşılama süreci ile ilgili bilgiler edinebilecek.

    Gamaleya Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, aşının nasıl geliştirildiği ve bu sırada hangi teknolojilerin kullanıldığı yönünde bilgi verecek.

    Sputnik V aşısını yaptıran kişiler de kendi deneyimlerini anlatacak.

    ​#SputnikV kanalları ayrıca aşı hakkındaki bilgilerin, aşının üretimi ve aşılananlar konusundaki verilerin yayınlanacağı başlıca platform olacak.

    #SputnikV kanallarında ayrıca önde gelen uzmanlarla yapılan röportajlar ve aşı ile ilgili etkinlikler yayınlanacak. Bu bilgilere Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube üzerinden ulaşılabilecek.

    #SputnikV, iyi araştırılmış olan insan adenovirüsü vektörü platformunun temel olarak kullanıldığı, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı. #SputnikV ayrıca, şu anda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) listesindeki, geliştirilmekte olan, klinik testlerin üçüncü aşamasının sona ermesine ve seri üretimin başlaması en yakın 10 aşıdan biri. Rusya, aşının hızlandırılmış şekilde tescil edilmesi ve ön değerlendirmesi için DSÖ’ye talep gönderdi.

    Şimdilerde Rusya’da 40 bin gönüllünün katılımıyla #SputnikV aşısının klinik testleri gerçekleştiriliyor. Klinik testler ayrıca Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Brezilya’da yürütülüyor.

    RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, kampanya ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

    “Kampanyamızda odak noktamız uluslararası izleyiciler için aşı ile ilgili en son bilgilerin sosyal medya üzerinden sunulabilmesi. Ancak bunun yanı sıra kampanyamız ayrıca Kovid-19 pandemisinden en kısa zamanda kurtulmak ve karantinaya girmeden normal yaşama dönmek için bir umut olmalı. İnsanlar yeniden arkadaşlarıyla buluşabilecek, müzelere, tiyatrolara ve restoranlara gidebilecek, ayrıca özgürce seyahat edebilecek hayatın içerisinde. İş yerleri, özellikle de küçük işletmeler kısıtlama olmaksızın, çalışanları ve ailelerinin sağlığını garanti ederek faaliyet gösterebilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden insanları kampanyamıza katılıp #SputnikV aşısını desteklemeye davet ediyoruz.”

    Sputnik V aşısı - Rusya
    © Sputnik
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    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), başta Rusya olmak üzere, uluslararası önde gelen uluslararası finansal ve stratejik yatırımcılarla birlikte öz sermaye yatırımları gerçekleştirmek için 2011’de kurulan bir fon. Kurum, Rusya ekonomisine doğrudan yatırımlar yapılması için bir katalizör görevi görüyor. RDIF’in yabancı partnerleriyle toplam değeri 1.9 trilyon rubleyi aşan ve Rusya’nın bölgelerinin yüzde 95’ini kapsayan 80’den fazla ortak projeyi başarılı şekilde uygulama deneyimi mevcut. RDIF’in portfolyo şirketlerinde 800 binden fazla kişi görev yapıyor ve bu şirketler Rusya’nın GSYİH’inin yüzde 6’sından fazlasına denk bir hasılat sağlıyor. Kurum önde gelen uluslararası yatırımcılarla 18’den fazla ülkede değeri 40 milyar doları aşan stratejik partnerlikler kurmuş durumda. Ayrıntılı bilgi için rdif.ru adresine bakınız.

    Etiketler:
    Instagram, Facebook, Twitter, Gamaleya Araştırma Merkezi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V
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