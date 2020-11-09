Putin'den Esad'a: Suriye'de normalleşme için çaba göstermeye devam edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans görüşmesi yaptığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Moskova'nın Suriye'deki durumun normalleşmesi için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

Putin ve Esad, video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Rus lider, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriye'deki durumun normale dönmesi için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Путин проводит виртуальные переговоры с Асадом - при помощи видеоконференцсвязи. В последний раз они встречались лично 7 января 2020 pic.twitter.com/uQc9641Ccc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 9, 2020

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Putin, "Rusya, Suriye'de uzun vadeli çözüme katkı sunulması, ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlanması için aktif çaba göstermeye devam edecek" dedi.

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