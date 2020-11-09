Ermenistan’da bir Rus helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'da Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapımı bir Mi-24 helikopterinin düştüğünü, helikopterin taşınabilir hava savunma sistemi ile vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'da Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapım bir Mi-24 helikopterinin düştüğü, hava aracının karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “9 Kasım tarihinde Moskova saatiyle yaklaşık 17.30’da (TSİ ile aynı) Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash’ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü” ifadelerine yer verildi.





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