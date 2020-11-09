Rusya: Karabağ’daki çatışmanın askeri çözümü yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “Bu sorunun askeri çözümünü görmediğimizi söyleyerek Dağlık Karabağ çözümüne yönelik yaklaşımımızı çok net bir şekilde tanımladık. Muhtemelen defalarca duymuşsunuzdur, bu konuda Ankara’dan farklı açıklamalar geliyor. Bu bağlamda sadece Rusya’nın bakış açısını bir kez daha teyit edebilirim, ülkemiz bu krizin askeri yollarla çözümüne destek vermiyor ve biz tarafları derhal ateşkese çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ tam kontrol altına alına kadar operasyonu durdurmayacağını dile getirmişti.