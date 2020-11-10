Rusya: Sputnik V'nin klinik testlerine ilişkin ara verileri bu ay içinde açıklamayı planlıyoruz

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, ilk Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin klinik testlerinin verimliliğine ilişkin ara verileri bu ay içinde yayınlamayı planladıklarını ifade etti.

ABD merkezli çok uluslu ilaç devi Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE'nin ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklandı.

Pfizer ve BioNTech SE'nin açıklamasını değerlendiren Dmitriyev, kamuoyuyla paylaşılan başarılı ara sonuçlardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Dünyanın çeşitli platformda geliştirilen büyük bir başarılı aşı portföyüne ihtiyacı var" diyen Dmitriyev, Sputnik V'nin klinik testlerinin verimliliğine ilişkin ara verileri bu ay içinde yayınlamayı planladıklarını vurguladı.

Türkiye dahil 6 ülkede yaklaşık 44 bin kişiyle klinik deneyler yürüten Pfizer ile BioNTech, Kovid-19 aşısı adayı enjekte edilen deneklerle plasebo verdiği denekler arasındaki kıyaslamalı sonuçları açıklamıştı.

Pfizer CEO'su Dr. Albert Bourla, üçüncü aşama klinik deneylerden gelen başarılı sonuçları "Bilim ve insanlık için büyük bir gün" diye nitelemişti.