Rusya Müslümanları ‘İslami aşırılık’ ifadesine karşı çıktı

Enformasyon alanında, “İslami aşırılık” ifadesinin kullanılmasının yanlış olduğu görüşünde olan Rusya’nın Müslüman toplumu, İslam ve diğer dinleri, teröristlerin ve suçluların eylemleri ile karıştırmama çağrısında bulundu.

‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haberi Ajansı’nın düzenlediği online konferansta konuşan Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi (DSMR) Başkanı Albir Krganov, “Maalesef, son zamanlarda, Avrupa’da oluşan durumdan dolayı, ülkemizin de kitle iletişim araçlarında, “İslami aşırılık” ifadesi giderek daha sık görünmeye başladı. Bu çok negatif bir eğilim” ifadesini kullandı.

Bu tür şeylere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Müftü, “Aksi takdirde, böylece aynı aşırılık yanlılarının değirmenine su döküyoruz” diye kaydetti.

Krganov, Rusya’daki Müslüman örgütlerin, enformasyon alanında “gerçekleri çekinmeden söylemeye yönelik ciddi çalışma” yürüttüğünü söyledi.