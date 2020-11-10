Rusya Dışişleri: Karabağ’a yalnızca Rus barış güçleri yerleştirilecek

Rusya Dışişleri, Karabağ’a sadece Rus barış güçlerinin yerleştirileceği açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Eho Moskvı radyosuna açıklamasında, Karabağ’da sadece Rusya’nın barış güçlerinin görev yapacağını belirtti.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin vardıkları anlaşmaya istinaden Zaharova, “(Üstünde anlaşılan) açıklamanın metni yayınlanınca kimsenin şüphesi kalmayacak, ancak ben yine de Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) sözlerini bir defa daha hazırlatmak isterim (…) burada Rusya’nın barış güçlerinden bahsediyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, ‘sadece mi Rus güçlerinin yerleştirileceği’ sorusu karşısındaysa, “Bu cümle bir defa daha nasıl tekrarlanır bilmiyorum: Karabağ’daki temas hattı boyunca Rusya’nın barış güçleri konuşlandırılacaktır” yanıtını verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın maddelerinden biri kapsamında Karabağ’da hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.