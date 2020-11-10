Putin: Kovid-19 aşıları konusunda dünyanın tüm ülkeleriyle çalışmaya hazırız

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderlerinin videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirvenin açılışında konuşan Putin, Kovid-19 aşılarıyla ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyadaki insanların aşıya ihtiyaç duyduğunu ve Rusya'nın aşıların tedariki konusunda dünyanın tüm ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Putin, "Hiç abartısız tüm gezegendeki insanların ilaçlara ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurarak bu süreçlerin politize edilmemesini öneriyoruz. Dünyanın tüm ülkeleriyle ve elbette ŞİÖ'de tüm partnerlerimizle çalışmaya hazırız" dedi.

Rusya'da tescil edilen hem Sputnik V hem de EpiVakKorona aşısının etkili ve güvenli olduğunu kaydeden Putin, "Rusya'da halihazırda tescil edilmiş 2 aşı mevcut. Üstelik araştırmalar, ilk olarak bu aşıların güvenli olduğunu, uygulandıktan sonra ciddi yan etkileri olmadığını, ikinci olarak da etkili olduğunu ortaya koydu ve doğruladı. Bu nedenle aşı olan kişiler, virüs taşıyıcılarla karşılaştıklarında hastalanmıyor veya en hafif şekilde belirti gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'Üçüncü aşı en yakın zamanda tescil edilecek'

Rus lider, Rusya'da geliştirilen üçüncü Kovid-19 aşısının en yakın zamanda tescil edileceğini ekledi.

Türkiye dahil 6 ülkede yaklaşık 44 bin kişiyle klinik deneyler yürüten Pfizer ile BioNTech, Kovid-19 aşısı adayı enjekte edilen deneklerle plasebo verdiği denekler arasındaki kıyaslamalı sonuçları açıklamış ve Kovid-19 aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunu duyurmuştu. Pfizer CEO'su Dr. Albert Bourla, üçüncü aşama klinik deneylerden gelen başarılı sonuçları "Bilim ve insanlık için büyük bir gün" diye nitelemişti.