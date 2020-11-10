Putin: Kararlılık ortaya koyan Aliyev ve Paşinyan'a destek olmalıyız

Putin, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde konuştu.

Rus lider, "Bu tür zorlu, çıkmaza girmiş çatışmaların barışçıl yoldan çözüme kavuşturulması için uzlaşmalar yapılması gerekli, bunun için de karar alanların cesur davranması gerekir. Bu bağlamda bizler, bölgede barışçıl koşulların oluşturulması ve Ermenistan ile Azerbaycan halkları arasında uzun süreli ilişkiler inşa edecek çözümlerin kabul edilmesi yönünde kararlılık ortaya koyan hem Nikol Paşinyan'a hem de İlham Aliyev'e destek olmalıyız" dedi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Putin, ŞİÖ zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede çözüm için atılan adımların barışın tesis edilmesini sağlayacağını umduğunu ifade etmişti.