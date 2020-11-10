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    koronavirüs, sağlık çalışanları, Moskova, Rusya

    Rusya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı

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    Rusya
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    Rusya'da son 24 saatte kaydedilen 20 bin 977 yeni Kovid-19 vakası ile şimdiye dek görülen toplam vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı.

    Rusya'da son 24 saatte 20 bin 977 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Böylelikle ülke genelinde koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı 1 milyon 817 bin 109 kişiye ulaştı.

    Bir gün öncesinde ise pandeminin başlangıcından bu yana en fazla günlük artış olan 21 bin 798 yeni vaka tespit edilmişti.

    Salgının merkezi başkent Moskova son bir günde 5 bin 902 koronavirüs vakasına rastlanıldı, şehrin genelinde ise bugüne kadar toplam 481 bin 68 vaka sayısı kaydedildi.

    Ülkede son 24 saatte 368, salgının başlangıcından bugüne kadar toplam 31 bin 161 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise son 24 saatte 15 bin 600 kişi artarak 1 milyon 350 bin 741’e ulaştı.

    Hastanedeki yatakların yüzde 82’si dolu

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin dün bölge yetkililerini zor durumdaki şehirlerde kısıtlamalar uygulamaya çağırmıştı.

    Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 hastaları  için hastanelere 260 bin adet yatağın  yerleştirildiğini ve halihazırda yüzde 82’sinin dolduğunu açıklamıştı. Rusya’da aynı zamanda hastaların yaklaşık yüzde 75'i ayakta tedavi görmeye devam ediyor.

    Moskova makamları, Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaları sıkılaştırdı

    Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle seyircili kültür ve eğlence etkinliklerini iki ay süreyle yasakladı.

    Sobyanin, son zamanlarda Moskova’da Kovid-19 vaka sayısında önemli bir artış gözlemlendiğini ve durumun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşmesinin beklendiğini kaydetti.

    Bu kapsamda, Moskova Belediye Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan ilgili kararnameye göre, müzeler, kütüphaneler, sergi ve konferans salonlarının yanı sıra kültürel ve eğitim amaçlı etkinlikler geçici olarak durduruluyor.

    Uygulamanın dışında tutulan tiyatro, sinema ve konser gibi kitlesel etkinliklerin düzenlendiği salonlarda doluluk oranının yüzde 25’i geçmesine izin verilmeyecek.

    Kararnameye göre, 13 Kasım – 15 Ocak tarihleri arasında, kreşler, çocuk oyun odaları, çocuk eğlence merkezleri, çocuk gündüz kampları kapalı tutulacak. Aynı şekilde kültür ve eğlence parklarının yanı sıra, alışveriş ve eğlence merkezlerindeki sportif, kültürel, sanatsal ve eğitimsel faaliyetler durdurulacak. Çocuklar için düzenlenecek açık hava etkinliklerine izin verilecek.

    Seyircili spor müsabakaları yalnızca Moskova Spor Departmanlığı ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) onayıyla gerçekleştirilebilecek. 

    Moskova'daki barlar, kafeler, restoranlar ve gece kulüplerinin gece 23:00 - 06:00 saatleri arasında  hizmet vermesi yasaklanırken, aynı saatler arasında paket servis yapabilecekler.

    13 Kasım – 15 Ocak tarihleri arasında, uzaktan eğitim sistemine alınan Moskova’daki üniversite ve kolej öğrencilerinin toplu taşıma araç kartları bu süre içinde bloke edilecek. 

    Kendi kişisel blogundan konuya ilişkin açıklama yapan Sobyanin, son günlerde Moskova’da Kovid-19 vaka sayısında önemli bir artış gözlemlendiğini belirterek, “9 Kasım Pazartesi günü, vaka sayısı 6 bin 897 ile tüm pandemi dönemi boyunca  en yüksek seviyeye ulaştı. Ağustos ayında her 100 testten 1’i pozitif çıkarken Ekim sonunda pozitif test oranı yüzde 5.8’e, daha sonra yüzde 7.5’e ulaştı. Maalesef, durumun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşmesinin beklendiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

    Sobyanin, bu güne kadar kısıtlamaları mümkün olan en kısa süreyle sınırlı tutmaya çalıştıklarını, ancak bu sefer yaklaşan yeni yıl tatillerini gözönüne alarak 13 Kasım'dan 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzattıklarına vurgu yaparak, şunları ifade etti:

    “Yeni yıl tatilleri yaklaşıyor. Eğlence endüstrisinin çalışmalarına önceden kısıtlamalar getirerek, kurumları ve işletmeleri konser ve diğer eğlence ve tatil etkinliklerinin ani iptalinin getirebileceği gereksiz harcamalardan kurtarmak istiyoruz. Yeni kısıtlamalar son derece tatsız, ancak zorunlu bir önlem. Bu önlemlerin işe yarayacağını ve binlerce Moskova’lının sağlığını ve hayatını kurtaracağını umuyorum.”

    Dünya genelinde 50 milyon Kovid-19 vakası

    Dünya genelinde 50 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalandı, 1 milyon 200 bin kişi ise virüsten dolayı hayatını kaybetti. Vakanın en çok görüldüğü ülkeler ise şu şekilde: ABD (10 milyon vaka), Hindistan (8 milyon 500 bin), Brezilya (5 milyon 600 bin), Fransa (1 milyon 800 bin) ve Rusya.

     

    Etiketler:
    Moskova, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Rusya
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