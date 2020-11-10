Şoygu ile Akar, Karabağ ve Suriye’yi görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ve Suriye’yi görüştüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, bugün Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Rusya ve Türkiye savunma bakanları Dağlık Karabağ çatışmasının çözümünü değerlendirdi ve Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu” dendi.