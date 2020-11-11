Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ermenistan ile Azerbaycan askeri faaliyetlere son verdi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini ve iki ülke askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Şu an itibarıyla her iki taraf da askeri faaliyetlere son verdi. Azerbaycan ve Ermenistan birlikleri, çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durdu" dedi.

'Rus barış gücü Laçin koridorunda kontrolü sağladı'

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayı müteakip Dağlık Karabağ'a intikal ettirilen Rus barış gücünün mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Rudskoy, bir gün içinde bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını ifade etti.

Rus orgeneral, "Bugün itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin öncü birlikleri Laçin koridorunda ve Laçin-Lısogorsk karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladı ve geçici gözlem noktaları kurdu" diye konuştu.

'Azerbaycan ve Ermenistan ordularıyla direkt iletişim kanalları kuruldu'

"Barış gücü görevlerinin yerine getirilmesi, olası olayların önlenmesi ve Rus askerlerin güvenliğinin sağlanması için Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı karargahlarıyla kesintisiz etkileşim organize edildi, direkt iletişim kanalları kuruldu" diye devam eden Rudskoy, sahadaki durumun 24 saat kesintisiz izlenmesi için Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri yönetim grubu oluşturulduğunu belirtti.

Rudskoy, Dağlık Karabağ'da 'Kuzey' ve 'Güney' sorumluluk bölgelerinde tarafların temas hattı ve Laçin koridoru boyunca 16 gözlem noktası kurulacağını belirterek gözlem noktalarının ateşkes ihlalleri hakkında bilgi toplanması, bu bilgilerin barış gücü komutanlığına hızlıca ulaştırılması, transit geçişlerin güvenliğinin sağlanması ve sivillere yönelik suç eylemlerinin önlenmesi görevlerini yerine getireceğini kaydetti.

Rudskoy ayrıca, daha iki gün önce askeri faaliyetlerin yürütüldüğü 'Güney' (Yug) sorumluluk bölgesindeki sivillerin güvenliğinin sağlanması için güvenlik noktaları kurulacağını ve bu noktaların yarından itibaren çalışmaya başlamasının planlandığını söyledi.

'Neredeyse tüm askerler Suriye deneyimine sahip'

Rus askeri yetkili, "24 saat içinde 27 uçak seferi düzenlendi. 414 asker, 54 otomobil ve özel araç, 8 helikopter ile 2 insansız hava aracı kompleksi nakledildi" bilgisini paylaşarak "Askerlerin neredeyse tamamı, Suriye'de insani operasyonların desteklenmesi ve güvenliğinin sağlanması görevlerinde deneyime sahip. Askerler, savaş koşullarında uluslararası beşeri hukuk normları konusunda eğitimden geçti. Barış gücü askerleri, BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılar, 'Tigr' ve 'Tayfun' zırhlı araçları da dahil en modern silahlar, askeri ve özel araçlarla donatıldı" ifadelerini kullandı.

Rus barış gücüne askeri polis birliklerinin dahil edildiğini, askeri polisin tarafların temas hatları boyunca devriye gezeceğini, konvoylara ve yük araçlarına refakat edeceğini anlatan Rudskoy, çatışma koşullarında birlikleri yönetme konusunda büyük deneyime sahip subayların da barış gücünde görev yapacağının altını çizdi.