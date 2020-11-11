Rusya: Türkiye, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin kendi tesislerinde üretilmesiyle ilgileniyor

Rusya Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'yi kendi tesislerinde üretmekle ilgilendiği açıklamasını yaptı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile Türk mevkidaşı Fahrettin Koca'nın telefon görüşmesine ilişkin Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Sağlık Bakanı (Fahrettin Koca) yerel yasaların gerektirdiği gibi toksikoloji araştırmalarının tamamlanması ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üretim tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti” denildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Koca’nın bu sözleri karşısında Rus mevkidaşı Muraşko da gerekli olan toksikoloji testlerinin lisanslı laboratuvarlarda yapılmasını organize etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Her iki taraf da bu meseleler üstünde yakında çalışmaya başlayacakları konusunda anlaştı.

Sputnik V aşısının uygulandığı kişileri Kovid-19’a karşı korumada yüzde 92 oranında etkili olduğu saptanmıştı. Sputnik V, dünyanın yerel makamlar tarafından onay almış ilk Kovid-19 aşısı.