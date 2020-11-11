'Seri üretime giren Sputnik V aşısı Rusya bölgelerine dağıtılıyor'

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, BRICS ülkelerinin sağlık bakanlarıyla toplantıda, “Sputnik V aşısı sivil dolaşmaya girdi ve bugünden itibaren bölgelere dağıtılmaya başladı. Sanayi kapasiteler artırılıyor. Üreticiler teknik düzenlemeler üzerinde çalıştı, seri üretimi başlatıyor” ifadesini kullandı.

Sputnik V aşısının yüzde 92 etkinlik gösterdiği, bunun Pfizer şirketi tarafından geliştirilen ve yüzde 90 etkinlik gösteren aşı ile karşılaştırabileceği belirtilmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V koroanvirüs aşısı 11 Ağustos’ta tescil edilmişti. Halihazırda aşı tescil sonrası araştırmadan geçiyor. Rusya’da yapılan araştırmaya 40 bin kişi katılıyor, aralarından 20 bini artık aşılandı. Aşının klinik araştırmaları ayrıca Belarus, BAE, Venezüela, Hindistan ve diğer ülkelerde yapılıyor.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V aşısı için 50’den fazla ülkeden 1 milyar 200 milyondan fazla doz sipariş aldıklarını açıklamıştı.