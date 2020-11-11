Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ’da Rus-Türk merkezinin oluşturulmasına ilişkin muhtıra imzalandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Türkiyeli mevkidaşı Hulusi Akar’ın, Dağlık Karabağ’da ateşkesi kontrol edecek ortak merkezin kurulmasına ilişkin muhtıranın imzalandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmeleri takiben, Dağlık Karabağ’da ateşkes ve tüm askeri eylemlerin sonlandırılmasını kontrol edecek ortak merkezin kurulmasına ilişkin muhtıra imzalandı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şoygu’nun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin vardığı anlaşmanın ve Rus barış gücünün bölgeye konuşlandırılmasının kan dökülmesini durdurmaya ve barışçıl hayata dönüş için koşullar yaratmaya izin verdiğini kaydetti.

Şoygu, “Rus barış gücünün varlığı kriz bölgesinde istikrarı sağlayacak, sığınmacı akışını durduracak, evlerine dönüşlerini kolaylaştıracak” ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı, ortak kontrol merkezini kurma kararının, “tarafların ateşkese uyması yönünde güvenilir bir kontrol uygulamaya izin vereceğini ve uzun süredir devam eden çatışmayı çözmek için sağlam bir temel oluşturacağını” kaydetti.

Ortak merkez, Azerbaycan’ın kontrolündeki bölgede yer alacak, ateşkese uyulup uyulmadığı yönündeki bilgiyi toplayıp işleyecek ve kontrol edecek. Merkez, anlaşmanın ihlaliyle ilgili şikayet, soru ve sorunları inceleyecek bir organ olacak.