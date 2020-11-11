Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Rusya’da yıl sonuna kadar en az 1.5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor

Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya’da yıl sonuna kadar en az 1.5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan Aleksandr Gintsburg, Rusya’da yıl sonuna kadar en az 1.5 milyon kişiye Kovid-19 aşısının yapılması planlandığını ifade etti.

Rus bilimci, “Bu yıl en az 1.5 milyon kişi aşı yaptıracak. Şimdiye kadar toplam 40-45 bin vatandaşımız zaten aşı olmuş durumda” diye konuştu.

Tescil sonrası testler sırasında aşının herhangi bir yan etkisinin görülmediğine dikkat çeken Gintsburg, aşıyı yaptıran kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde zaten istenmeyen hiçbir yan etkiye rastlanmadığının altını çizdi.