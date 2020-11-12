Putin Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile Kovid-19 aşı üretimini görüştü

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Kazakistan arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği konularının ele alındığı belirtilirken, “Kazakistan’da ortak aşı üretimini organize etme planları da dahil olmak üzere, koronavirüs pandemisine karşı mücadeledeki işbirliğinin artırılmasına vurgu yapıldı” dendi.