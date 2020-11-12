Moskova’da yeni yıl tatillerinde toplu etkinlikler yasaklandı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni yıl tatillerinde Moskova’da toplu etkinliklerin yasaklandığını belirtti.

Rus Kanal 1 televizyonuna konuşan Sobyanin, “Noel ve yılbaşı etkinlikleri de dahil olmak üzere, toplu kültürel etkinlikleri yasaklama kararı aldık. İnsanların yanılmaması, iş çevreleri ve organizatörlerin tatil etkinliklerinin ani iptalinden zarar görmemesi için böyle bir karar aldık” ifadelerini kullandı.

Sobyanin, yılbaşının geleneksel olarak bir aile bayramı olduğunu ve bu nedenle birçok kişinin onu evde yakınlarıyla birlikte kutlamayı tercih ettiğini kaydetti.

Daha önce, Moskova Belediyesi, toplu kültür ve eğlence etkinliklerinin iki ay süreyle yasaklandığına ilişkin kararnameyi resmi internet sayfasından yayınlamıştı.

Başkent Moskova’da son bir günde tespit edilen 4 bin 477 vaka ile toplam koronavirüs vaka sayısı 485 bini geçti. Salgının başlangıcından bugüne kadar toplam 7 bin 500’den fazla kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.