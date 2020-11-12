Kremlin: Türk barış gücünün Karabağ'da konuşlandırılması sadece Moskova ve Ankara'nın görüşeceği bir mesele değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk barış gücünün Dağlık Karabağ’da konuşlandırılmasının sadece Moskova ve Ankara arasında görüşülecek bir mesele olmadığını, Bakü ve Erivan’ın da bu konuda mutabık olması gerektiğini belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Türk barış gücünün Dağlık Karabağ’da konuşlandırılmasının sadece Moskova ve Ankara arasında görüşülecek bir mesele olmadığını, Bakü ve Erivan’ın da bu konuda mutabık olması gerektiğini ifade etti.

“Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi bu sadece Moskova ve Ankara arasında görüşülecek bir mesele değil. Paylaşan taraflar, yani Ermenistan ve Azerbaycan bu konuda hemfikir olmalı” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle bu konu görüşülmedi, böyle bir anlaşma yapılmadı, çalışmalar devam ediyor.”

'Türk askerlerin Karabağ’a konuşlandırılması görüşülebilir, ancak bu konu henüz ele alınmadı'

Peskov, Rusya’nın Türk barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ’da konuşlanması konusunda görüşme yapılabileceği olasılığını dışlamayarak, konunun şimdiye kadar ele alınmadığını söyledi.

Peskov’a Rusya’nın teorik olarak Türk barış gücünün Rus askerlerle birlikte konuşlandırılmasına hazır olup olmadığı, bu konuda ‘görüşme alanının’ bulunup bulunmadığı soruldu.

Kremlin Sözcüsü, “Görüşme alanı her zaman var, ancak bu konu ele alınmadı” yanıtını verdi.

'Karabağ’da sadece Rus barış güçleri olacak'

Peskov, Dağlık Karabağ’daki barış gücünün sadece Rus askerlerinden oluşacağını, Türkiye ile etkileşimin ise Azerbaycan topraklarında yer alacak izleme merkezi üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, “Barış gücünün halihazırda tarafların temas bölgesinde konuşlanmış olan Rus askerlerin olduğunu, Türk askerlerle etkileşimin ise Azerbaycan topraklarında yer alacak olan izleme merkezi çerçevesinde gerçekleşeceğini kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.