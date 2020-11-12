Rusya, Karabağ’da görev yapacak barış gücünün yarısını Ermenistan’a ulaştırdı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da barışı koruma görevlerini yerine getirecek olan yaklaşık 800 Rus askerinin nakliye uçakları ile Ermenistan'a ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “10 Kasım’dan bu yana İl-76 ve An-124 uçakları Ermenistan'a 780'den fazla askeri personelin yanı sıra, zırhlı personel taşıyıcılar, yüksek hareket kabiliyetine sahip arazi araçları ve teknik destek araçlarından oluşan 120'den fazla ekipman ulaştırdı” ifadelerine yer verildi.

Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki ihtilaflı bölgeye naklinin sürdüğü belirtilen açıklamada, gün içinde dört Rus askeri nakliye uçağının daha Ermenistan’a personel ve teçhizat ulaştırdığı kaydedildi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılacak.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da görev yapacak Rus barış gücüne Korgeneral Rustam Muradov’un komuta edeceğini açıklamıştı. Muradov, Suriye’de katıldığı askeri operasyonlardaki başarılarından dolayı 2017’de ‘Rusya Kahramanı’ yıldızı almıştı.