Lavrov: Türkiye, AGİT Minsk Grubu eş başkanları arasına dahil edilmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD ve Fransa'dan oluşan AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının kapsamının genişletilmeyeceğini ve Türkiye'nin eş başkanlar arasına dahil edilmeyeceği belirtti.

Rus ve yabancı medya temsilcilerine uluslararası gündemdeki güncel konulara ilişkin demeç veren Lavrov'a AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının sayısını artırma planları olup olmadığı soruldu.

Lavrov, "Rusya ve ABD ve Fransa'dan oluşan AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının kapsamını genişletmeye yönelik bir plan yok. Türkiye eş başkanlar arasına dahil edilmeyecek. Yaklaşık 10 ülkeden oluşan Minsk Grubu'nda Türkiye de yer alıyor. Minsk Grubu'nun her üyesi görüşlerini belirtme, teklifler sunma konusunda hakkına sahip" yanıtını verdi.

Lavrov, eş başkanların grup üyeleri tarafından sunulan görüşleri dikkate aldığının altını çizdi.