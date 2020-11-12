Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış güçleri Stepanakert’e girdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’daki temas hattının tamamında ateşkese uyulduğu, ayrıca Rus barış güçlerinin Stepanakert (Hankendi) kentine girdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Dağlık Karabağ’da tarafların temas hattının tamamında ateşkese uyduklarını, ayrıca Rus barış güçlerinin Stepanakert’e girdiklerini belirtti.

‘Temas hattının tamamında ateşkese uyuluyor’

Tümgeneral Konaşenkov, “Bugün, yani 12 Kasım’da Rusya barış güçlerinin önde gelen birlikleri, Dağlık Karabağ topraklarında ateşkes ve çatışmaların sonlanması ile ilgili anlaşmalara uyulup uyulmadığını izleme görevini yerine getirmeye başladı. Ateşkese temas hattının tamamında uyuluyor” diye konuştu.

‘Barış gücü Stepanakert’e girdi’

Barış güçlerinin bir kısmının Stepanakert kentine ulaştıkları bilgisini veren Konaşenkov, “15. Motorlu Piyade Tugayı’nın barış gücü taburu, tempolu bir yürüyüşle saat 17.00'de Stepanakert kentine girdi." dedi.

Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca ve Laçin koridorunda 10 gözlem noktasının kurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, “Barış gücü tugayının öncü birlikleri Goris, Sus, Geytala, Lısogorskiy geçidi, güneybatı Şuşa kenar mahalleleri güzergahında yürüdü ve 'Güney' (Yug) sorumluluk bölgesinde 4 gözlem noktası konuşlandırmaya başladı” dedi ve şöyle devam etti:

“Barış gücü birlikleri Laçin koridorunda ve yolun Laçin-Lısogorskiy Sovhozu kısmında 6 geçici gözlem noktası kurarak kontrolü sağladı.”