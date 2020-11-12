Rus Dışişleri: Bakü'den Rus helikopterin düşürülmesini en kısa zamanda soruşturulmasını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Rus savaş helikopterinin düşürülme olayının soruşturulacağı ve suçluların cezalandırılacağı yönündeki vaatlerinin en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu'nun, Ermenistan-Azerbaycan sınırında düşürülen Rus Mi-24 savaş helikopteri hakkındaki "Savaş savaştır, her şey olabiliyor" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu büyük hata. Eğer Rusya, ‘savaş savaştır’ ilkesini uygulasaydı yanıt yıkıcı olurdu. Moskova ise Bakü’nün suç itirafını ve özrünü kabul etti" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Devlet Başkanı Aliyev’in soruşturma ve suçluları cezalandırma vaatlerinin en kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz. Azerbaycan tarafının bu trajik olayla ilgili artık hiçbir iki anlamlı beyanda bulunmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

9 Kasım’da Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler, Ermenistan'ın Yeraş yerleşim birimi yakınlarında Rusya'ya ait bir Mi-24 helikopterini düşürmüştü. Olayda iki Rus pilot hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak özür dilemiş ve sorumluların cezalandırılacağı sözü vermişti.

Azerbaycan Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.