Rus savunma şirketi Almaz-Antey, Hollanda savcılığının MH17 davası ile ilgili açıklamalarını yalanladı

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketi, Hollanda savcılığının, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda BUK füzesi ile vurulan ve 298 kişiye mezar olan Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı ile ilgili soruşturma kapsamında şirketin uzman atanması konusunda yanıt göndermediği yönündeki açıklamasını yalanladı.

Almaz-Antey şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Hollanda savcılığının, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda BUK füzesi ile vurulan ve 298 kişiye mezar olan Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şirketin uzman atanması konusunda yanıt göndermediği yönündeki açıklaması yalanlandı.

Açıklamada, “Almaz-Antey, Hollanda savcılığının, Temmuz 2014'te meydana gelen MH17 kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında yanıt göndermediği yönündeki açıklamasını yalanlıyor. 4 Eylül tarihinde adli yardım talebine yanıt olarak Hollanda'daki soruşturma yargıcına e-posta gönderilerek, soruşturma ile ilgili uzmanlarımızın atandığı konusunda bilgi verildi, 21 Eylül’de ise soruşturma yargıcından mektubumuzun alındığına ve (ilgili kişilerle) temas kurulduğuna dair teyit geldi” ifadelerine yer verildi.

Almaz-Antey yetkilisi ayrıca söz konusu iki mektubun da şirketin elinde olduğunu teyit etti.

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının geçirdiği kaza ile ilgili bugünkü duruşma sırasında Hollandalı savcı Manon Ridderbeks, soruşturma yargıcının, Rus tarafının talebine yanıt vermediği gerekçesiyle MH17 soruşturmasını devam ettirmek amacıyla Almaz-Antey şirketinin uzmanlarını henüz tayin etmediğini açıklamıştı.

MH17 soruşturması

Rusya vatandaşları İgor Girkin, Sergey Dubinskiy ve Oleg Pulatov ile Ukrayna vatandaşı Leonid Harçenko’nun yargılandığı MH17 davası 9 Mart 2020’de başlamıştı. Pulatov’un mahkemedeki savunmasını iki Hollandalı ve bir Rus avukat yapıyor. Diğer şüpheliler gıyaben yargılanıyor.

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşmüş ve içindeki 298 kişiye mezar olmuştu. Kiev olaydan Ukrayna’nın doğusundaki milisleri sorumlu tutmuştu, ancak milisler bu yükseklikteki bir uçağı indirebilecek silahlara sahip olmadıklarını belirterek suçlamaları reddetmişti.

Soruşturma, Hollanda Başsavcısının da aralarında bulunduğu Uluslararası Ortak Soruşturma Grubu (JIT) tarafından yürütülüyor. Soruşturma grubu, MH17 sefer numaralı Malezya uçağını düşüren füzenin, Rusya'nın Kursk’taki 53. Uçaksavar Tugayı'na ait olduğunu ileri sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın, soruşturmaya tam yetkili olarak dahil edilmediğini ve bu nedenle soruşturmanın sonuçlarını tanımayacağını belirtmişti.