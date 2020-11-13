Peskov: Dağlık Karabağ konusundaki fikir ayrılıkları Ankara ile ilişkilere engel teşkil etmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Dağlık Karabağ konusunda güç kullanımını onayladığını, Moskova ile Ankara’nın bu konuda ciddi fikir ayrılığı yaşadığını, ancak bu durumun üst düzey de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki temasları engellemediğini ifade etti.

Russia Today’e (RT) konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türkiye Karabağ krizinin çözümünde askeri operasyonu, güç kullanımının olduğu bir senaryoyu onaylama yönünde tutarlı bir tavır sergiledi. Bu konuda Türk meslektaşlarımızla ciddi şekilde fikir ayrılığı yaşadık ve yaşıyoruz. Bununla birlikte, bu durum en üst düzey de dahil olmak üzere, tüm düzeylerde sıkı etkileşimi sürdürmemize engel teşkil etmiyor” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye liderlerinin sürekli diyalog halinde olduğunu belirten Peskov, “Belli başlı fikir ayrılıkları varken, liderler arasındaki işbirliği gerekli olması halinde birçok bölgesel konuyu çözmek için çabalarımızı bir araya getirme imkanı veriyor” dedi.

'Çıkarlarımızın kesiştiği birçok nokta var'

Moskova ile Ankara’nın çıkarlarının kesiştiği birçok nokta olduğunu ekleyen Peskov, “Rusya da Türkiye de bölgemizin istikrarlı, öngörülebilir ve barış içinde olmasıyla hayati derecede ilgileniyor. Rusya ve Türkiye’nin ticari-ekonomik, yatırım işbirliği anlamında çok fazla ortak çıkarı mevcut. Bu etkileşim de Moskova’nın olduğu gibi Ankara’nın da çıkarlarına hizmet ediyor” dedi.

Peskov, Türkiye’nin barışa güç kullanarak ulaşılabileceği konusunda yanıldığını düşündüklerini, bu konuda farklı yargılara sahip olduklarını kaydetti.