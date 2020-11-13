Peskov: Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmanın imzalanmasında Putin kilit rol oynadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması için imzalanan anlaşmanın öncesinde günler süren yoğun çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Peskov, anlaşmanın imzalanmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kilit rol oynadığını ifade etti.

Russia Today’e (RT) Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında Dağlık Karabağ konusunda imzalanan anlaşma hakkında açıklamada bulunan Peskov, Putin’in rolünden bahsetti.

Песков - о роли Путина в заключении соглашения по Карабаху: Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда круглосуточной работы. Путин сидел на телефонах, это были разговоры и с Алиевым, и с Пашиняном. Это длилось не один день! pic.twitter.com/lcEIfsAAwK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2020

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Peskov, “Kilit bir rol oynadı. Anlaşmanın imzalanmasından önce günlerce yoğun, bazen de neredeyse 24 saat süren çalışmalar gerçekleştirildi. Bu, Devlet Başkanı Putin’in yaptıklarıydı” dedi.

Peskov, Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefonla görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin tek bir gün sürmediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.