Güney Kore’de senede 150 milyondan fazla Sputnik V aşısı üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Güney Kore’deki biyoteknoloji şirketi GL Rapha ile senede 150 milyon dozu aşkın Sputnik V aşısı üretmesi için anlaştığı belirtildi. Güney Kore’de aralık ayında üretimine başlanacak Rus aşısının diğer ülkelere ihracına ise sene başında başlanacak.

RDIF, Güney Kore'nin biyoteknoloji alanındaki önde gelen şirketlerinden biri olan GL Rapha ile koronavirüse karşı dünyanın tescilli ilk aşısı Sputnik V'nin ülkede üretilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Rusya, Güney Kore’deki ilaç şirketi GL Rapha'yla senede 150 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı üretmesi için anlaştı. (Rusya'nın ilk onaylanmış Kovid-19 aşısı olan Sputnik V’nin virüse karşı yüzde 92 etkili olduğu saptanmıştı.) Güney Kore'de aşı üretimi aralıkta başlayacak. https://t.co/Qaz9e9YdVb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 13, 2020

​RDIF’in Sputnik V aşısının Twitter hesabından yayınlanan açıklamasına göre taraflar üretime aralık ayında başlamayı ve Ocak 2021'de aşıyı ihraç etmeye başlamayı planlıyor. Anlaşma sayesinde Güney Kore'de üretilen Sputnik V aşısının 150 milyondan fazla dozu 2021 yılında küresel pazarda yerini alacak.

RDIF and South Korea’s leading bio-tech company GL Rapha agree to produce over 150 million doses of #SputnikV vaccine a year in South Korea. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 13, 2020

​RDIF Genel Müdürü Kirill Dmitriyev şu an için yeterli miktarlarda Sputnik V aşısı sağlamak ve küresel talebi karşılamak için uluslararası işbirliği ve ortaklığın geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kovid-19’a karşı yüzde 92 oranında koruyucu

Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen aşı, 11 Ağustos'ta Rusya'da tescil edilmişti. Sputnik V aşısının tescil sonrası araştırmaları halihazırda yarısı aşıyı olmuş 40 bin gönüllü ile devam ediyor. Plasebo grubunda ve aşılanan grupta 20 doğrulanmış koronavirüs vakasının dağılımına dayanarak hesaplanan son verilere göre aşının yüzde 92 etkili olduğu belirlenmiş durumda.

Rusya'da ayrıca bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişinin aşılandığı temel risk grubu olarak görülen doktorlar ve öğretmenlerin aşılanmasına devam ediliyor.

1.2 milyar doz sipariş bekleniyor

Sputnik V aşısının 1.2 milyardan fazla dozunu satın almak için 50'den fazla ülke talepte bulundu. Yurtdışındaki pazarlara tedarik için aşı Hindistan, Brezilya, Çin, Kore ve diğer ülkelerdeki uluslararası RDIF ortakları tarafından üretilecek.

Aşının klinik testleri şu an da Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezüella, Hindistan ve bir dizi başka ülkede devam ediyor. RDIF'in uluslararası partnerleriyle yaptığı mevcut anlaşmalara göre Rusya dışında diğer ülkelerde yılda 500 milyon doz Sputnik V aşısı üretilebilecek.