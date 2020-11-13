Zaharova, Almanya'yı Navalnıy olayında demagoji yapmakla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 'Noviçok' maddesiyle zehirlendiği yönündeki iddia hakkında değerendirmelerde bulundu.

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Almanya’nın, Navalnıy'ın tahlillerinde neler bulunduğu sorusunu cevaplamak istemediğini anlıyorum, ama liberal topluluğumuzun çıkardığı gürültü sayesinde bir gün bunu yapmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Rus muhalefetini bu konuyla ilgili sesini yükseltme ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin ilgili kurumlarını sorulara boğma çağrısında bulunan Zaharova, Navalnıy'ın Avrupa'da 'kendini rahat hissettiğini' ve Rusya'daki 'hakaret' davasıyla ilgili adaletten kaçarak bir aydan fazla bir süredir Avrupa dağlarında tatil yaptığını ifade etti.

Berlin'e, 'çok endişelendiği' uluslararası hukuka profesyonellik ve saygı sergileyerek tespit ettiklerini Rus mevkidaşlarıyla paylaşma çağrısında bulunan Zaharova, "Bu karanlık hikayenin tüm ayrıntılarını açıklamanın tek yolu budur. Şimdilik ise yetki alanları dahilinde bir diyalog yürütmesi gereken Alman ortaklar sessizliğini koruyor, somut şeyler konuşmak yerine bağlayıcı olmayan demagojiyi tercih ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Navalnıy Almanya'ya taşınmadan önce vücudunda zehirli maddelere rastlanmadığını, Rus sağlık uzmanlarının bunu açıkladığını hatırlatan Zaharova, "Berlin somut şeyler vermediği sürece tahminler ikinci pandemi dalgasının dünyaya yayıldığı hızla çoğalır" yorumunu yaptı.