Rus ve Türk kuruluşlar, Türk şirketlerin Rusya'daki önemli projelere katılmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı

Rus 'Natsionalnaya Kontsessionnaya Kompaniya' (Ulusal İmtiyazlı Şirket) şirketi ile Türkiye İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, Rus-Türk İşbirliği Konseyi'nin desteğiyle Türk yüklenicilerin Rusya'daki önemli altyapı projelerine katılımını öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.

Rus-Türk İşbirliği Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre mutabakat zaptı, Türk yüklenicilerin Rusya'daki önemli altyapı projelerine katılımına ilişkin büyük bir programın başlatılmasını öngörüyor.

Türk şirketlerin Rusya'daki büyük ölçekli projelere uzun süredir ilgi gösterdiğini ve projeleri gerçekleştirmek için gereken yetkinliklere sahip olduğunu kaydeden Rus-Türk İşbirliği Konseyi, bu tür projelerin bazı özellikleri nedeniyle Türk şirketlerin katılım konusunda zorluklar yaşadığını belirtti.

Konsey, 'Natsionalnaya Kontsessionnaya Kompaniya'nın devlet-özel ortaklığına dayanılarak kurulan ortak girişimler temelinde yabancı şirketlerin katılımı konusunda hukuki ve finansal mekanizma uygulama ve önceden mutabık kalınan koşullarda planlanan kazancın elde etme imkanı sunduğunun altını çizdi.

Konsey, görüşülen ilk projelerden birinin Moskova yakınındaki 'Şelkovo Batı Çevreyolu'nun bir bölümünün inşası olduğunu ekledi.