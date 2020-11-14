Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya'da Kovid-19 ile ilgili durum oldukça ciddi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da Kovid-19 ile ilgili durumun oldukça ciddi olduğunu, yaklaşık 900 bin vakanın tıbbi gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında konuşan Muraşko, “Koronavirüs ile ilgili durum şu anda çok ciddi. Ülkede tıbbi gözetim altındaki vaka sayısı yaklaşık 900 bin kişi” dedi.

Vakaların tedavisinin yüzde 75’inin ayakta, yüzde 25’inin ise hastanelerde sürdüğünü ve bunun sağlık sistemi için ağır bir yük olduğuna vurgu yapan Muraşko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün ülke genelinde 260 bin yatak ayrılmış durumda. Ortalama olarak, ülkedeki boş yatak oranı yüzde 18-19 civarında. Ancak, yatak doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu gördüğümüz 30’dan fazla bölge var.”

Rusya’da son 24 saatte 21 bin 983 vaka artışı yaşandı. Pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 880 bin 551’e çıktı.