Putin’den Ermenistan hava sahasında düşürülen helikopterin personeline cesaret nişanı

Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan tarafından Ermenistan hava sahasında yanlışlıkla düşürülen Rus Mi-24 helikopterindeki askeri personeli cesaret nişanı ile ödüllendirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Ermenistan hava sahasında düşürülen Mi-24 helikopterde bulunan Teğmen Vladislav Gryazin, Binbaşı Yuriy İşuk ve Teğmen Roman Fedina’ya ortaya koydukları yüreklilik ve fedakarlıkları nedeniyle cesaret nişanı verildiği belirtildi.

Helikopterin düşürülmesi sonucu İşuk ile Fedina yaşamlarını kaybetmişti. Teğmen Gryazin ise yaralı kurtuldu, ancak durumu hala ağır.

Rus Mi-24 helikopteri, Ermenistan’daki 102 numaralı Rus Askeri Üssü’nden yola çıkan bir konvoya eşlik ederken Azerbaycan askerleri tarafından düşürülmüştü.

Helikopterin düşürüldüğü nokta o sırada Karabağ’da çatışmaların yaşandığı alanın dışında yer alıyordu.

Azerbaycan helikopterin düşürülmesinin hemen ardından bu kazadan ötürü Rusya’dan özür dilemiş, sorumluların ortaya çıkarılması için soruşturma başlatmıştı.

Helikopterin düşürülmesinin ertesi günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılmasına dair bir anlaşma imzaladı.