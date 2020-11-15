Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 22 bin 572 arttı

Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 572 artarak 1 milyon 925 bin 825’e ulaştı. Gün içinde 352 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, “Son 24 saatte Rusya’nın 85 bölgesinde 22 bin 572 yeni koronavirüs vakası teyit edildi. Vakaların 5854’ünde bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 925 bin 825 oldu.

Başkent Moskova’da gün içinde 6271 vaka tespit edildi.

Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 352 arttı. Salgının başlamasından beri Kovid-19 nedeniyle 33 bin 186 kişi hayatını kaybetti.

Gün içinde iyileşenlerin sayısı da 14 bin 456 artarak 1 milyon 439 bin 985’e ulaştı.