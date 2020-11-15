Rusya: Karabağ’da temas hattının tamamında ateşkese uyuluyor

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, Dağlık Karabağ’daki temas hattının tamamında ateşkese uyulduğu ifade edildi.

“Temas hattının tamamında ateşkese uyuluyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, ayrıca Dağlık Karabağ konusunda yapılan anlaşma gereği tarafların arasında cenaze değişiminin devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da güney ve kuzey sorumluluk alanlarında dokuzar gözetim noktasından ateşkese uyulup uyulmadığını izlediğini ifade etti:

“Şu anda ateşkes ve çatışmalar ile ilgili gözetim barış gücü birimleri tarafından güney sorumluluk alanında dokuz gözlem noktasında ve kuzey sorumluluk alanında dokuz gözlem noktasında gerçekleştiriliyor.”

Açıklamada ayrıca 15. Motorlu Piyade Tugayı’nın barış gücü birliklerinin dün itibarıyla kuzey sorumluluk alanında gözetim noktalarını kurma çalışmalarını tamamladıkları ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de yeniden şiddetlenen çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan barış gücünün bulunmasını öngörülüyor.