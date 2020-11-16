Kremlin: Erdoğan'ın Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin kararı, Türkiye’nin kendi içişleri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkerenin Türkiye’nin kendi iç prosedürü olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Meclis’e sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Peskov, “Azerbaycan topraklarında da bir gözlem merkezi olacak, oraya Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç mevzuatınca öngörülen iç prosedürlerin uygulanması durumu” dedi.

Peskov, konunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğunu vurguladı.

Peskov ayrıca, “Azerbaycan’da ortak bir gözlem merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalara gelince, bu da Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gerçekleştirdiği görüşmenin neticesinde 11 Kasım’da Dağlık Karabağ’da ateşkesi kontrol edecek bir Rus-Türk ortak gözlem merkezinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.